Vždy když se globální finanční systém dostane pod tlak, zaměří se pozornost veřejnosti na zlato a do módy se dostanou konspirační teorie o tom, že ho v amerických trezorech není tolik, kolik se oficiálně udává. Už v roce 1974, tedy brzy potom, co prezident Richard Nixon ukončil přímou vazbu dolaru na zlato, vzbudila kniha Konspirace proti dolaru takový rozruch, že americká vláda musela uspořádat pro novináře i kongresmany exkurzi do Fort Knox. To proto, aby vyvrátila tvrzení, že zlato z tohoto nedobytného megasejfu odvezli, jak tvrdila kniha, všemocní Rockefellerové. Podezření, že vlády něco tají a se zlatem, které měly v USA po druhé světové válce uloženy všechny západní státy, není něco v pořádku, se však periodicky vrací.
Co se dočtete dál
- O co centrálním bankám při stahování zlata z USA jde.
- Jaké transfery vyvolaly největší rozruch.
- A proč jedna centrální banka tlakům odvézt zlato z USA odolává.