Popularita investování v Česku roste a s ní také majetek Čechů ve fondech. Na počátku roku v nich domácnosti a instituce držely 1,4 bilionu korun, vyplývá z dat Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Jen za posledních pět let narostl podíl investičních fondů na finančních úsporách domácností na dvojnásobek – v současnosti činí 22,5 procenta. Podívali jsme se na to, kterým fondům dostupným pro tuzemské investory se v letošním roce nejvíce daří a zda má smysl do nich v současné době ukládat peníze.

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Co se dočtete dál

  • Jaké fondy jsou v letošním roce nejúspěšnější a proč.
  • Má smysl do nich ještě investovat, nebo se to nemusí vyplatit.
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