Finanční nezávislost se často popisuje jako vzdálený cíl pro lidi s mimořádně vysokými příjmy nebo extrémně úsporným životním stylem. Rozhodující ale není jen samotná výše příjmu. Stejně důležité je, jak velkou část z něj člověk dokáže dlouhodobě odkládat, jaký výnos mu přinese portfolio a zda už má při startu něco naspořeno.
Analýza nejvýkonnějších 100 pasivních a 100 aktivních fondů za roky 2018 až 2025, které jsou nabízené českým investorům nebo si je mohou sami koupit, ukazuje, že dosáhnout finanční svobody šlo v některých případech i do deseti let.
Co se dočtete dál
- Které pasivní a podílové fondy byly nejvýkonnější v posledních letech.
- Jak rychle se s nimi dalo dostat do finanční nezávislosti.
- Jak je to v Česku vůbec s příjmy a majetky.
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