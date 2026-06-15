V pátek má být ve Švýcarsku formálně podepsaná dohoda, která by měla prodloužit příměří, otevřít Hormuzský průliv a vést k ukončení několik měsíců trvajícího konfliktu na Blízkém východě. Ten mezi USA, Izraelem a Íránem začal 28. února. V neděli to oznámil americký prezident Donald Trump. Pondělní obchodování na trzích díky tomu ovládl pozitivní sentiment a některé akciové trhy vyrostly na nové rekordní úrovně.
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