Spojené státy a Írán mají v pátek ve Švýcarsku podepsat mírovou dohodu. Po týdnech vyjednávání s pomocí prostředníka, kterým byl pákistánský premiér Šahbáz Šaríf, to tvrdí jak Američané, tak Íránci. Očekávání, že dohoda je blízko, potvrdily i trhy, kde cena ropy klesla o čtyři procenta.

Pro celý svět se tak objevila naděje, že válka, která začala americkými a izraelskými útoky na Írán 28. února, brzo skončí. Jaká je tedy šance, že se Hormuzský průliv brzo otevře? A bude dohoda trvalá? Přinášíme odpovědi na klíčové otázky spojené s nadějí na konec války v Perském zálivu.

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Co se dočtete dál

  • Kdy bude kolem trvalého míru jasněji.
  • Co může jednání ještě zhatit.
  • Jakou roli hraje Izrael.
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