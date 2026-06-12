Bylo to skvělé a úžasné, odpověděl prezident Donald Trump, když se ho reportér zeptal, jaký dojem na něj učinilo přijetí, jemuž se mu dostalo v úvodu finále vrcholné basketbalové ligy NBA v proslulé Madison Square Garden. Diváci během státní hymny, jež zazněla před zápasem mezi New York Knicks a San Antonio Spurs, začali bučet a pískat, jakmile se na obří obrazovce objevil záběr na prezidenta.
Americký prezident v neděli 14. června oslaví 80. narozeniny a tato scéna dokresluje, v jaké atmosféře. Stále více Američanů je totiž nespokojeno s Trumpovou zahraniční i domácí politikou, což nezávisle na sobě potvrzují četné průzkumy veřejného mínění. Podle jednoho z nejreprezentativnějších Reuters/Ipsos se v posledních týdnech podpora prezidenta pohybuje mezi 34 a 35 procenty, což je jen těsně nad nejhorším Trumpovým výsledkem z jeho prvního funkčního období (33 procent z prosince 2017).
Američanům se také moc nelíbí, že Trump na neděli naplánoval do areálu Bílého domu zápasy smíšených bojových umění MMA. Pořádání extravagantní sportovní akce v těchto kulisách považuje podle Reuters/Ipsos za vhodné jen 16 procent z nich.
Na trávníku před prezidentským sídlem už vyrostla aréna s klecí, takzvaným oktagonem. Zápasnická show „UFC Freedom 250“ je sice oficiálně prezentována jako vlastenecká oslava 250. výročí vzniku Spojených států, tento nejvýznamnější americký svátek ale připadá na 4. července. Jen málokdo v USA tak pochybuje, že jde ve skutečnosti o Trumpovu narozeninovou oslavu.
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