Naše národní banka poslední tři roky skupuje zlato, v sejfech už ho skladuje zhruba 72 tun, což je nejvíc v historii samostatného státu. Přitom chce během následujících let dokoupit dalších 28 tun. Díky tomu, že zlato za poslední rok zhodnotilo o 58 procent a je nyní na historickém maximu, tak ČNB drahý kov pomáhá zmírňovat ztrátu způsobenou posílením koruny.
Ovšem proti akcím a plánům centrální banky našich severních sousedů se ČNB drží ještě docela při zemi. Polská národní banka (Narodowy Bank Polski, NBP) chce mít zlata 700 tun, což je v porovnání s Českem víc nejen absolutně, ale i v přepočtu na obyvatele či ekonomickou sílu a především v porovnání s výší aktiv či podílu na devizových rezervách.
Oproti ČNB se liší také důvody, proč nakupuje zlato v takové kvantitě, že se jí v posledních letech žádná centrální banka nevyrovná. Jinak se v Polsku dívají i na potřebu držet zlaté slitky ve vlastních sejfech.
Co se dočtete dál
- Proč polská centrální banka tak intenzivně nakupuje zlato.
- Jaký osud měl polský zlatý poklad za války a jak ho současná republika obnovila.
- Kde je české zlato a kde ho drží Poláci.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.