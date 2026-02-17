Akciové trhy se drží blízko historických maxim, ale pod povrchem roste napětí. Euforie kolem umělé inteligence se mění: pozornost se přesouvá od čipů a softwaru k infrastruktuře, energetice a tvrdým požadavkům návratnosti kapitálu. Investiční ředitel Amundi Petr Zajíc nevidí největší nebezpečí pro investory v technologických gigantech, ale v geopolitice a v tom, jak trhy přehlížejí ekonomickou realitu. V rozhovoru vysvětluje, proč vystřízlivění může přijít rychle, kdo budou skuteční vítězové další fáze technologické revoluce a jak se analytici vyrovnávají s iracionalitou davu.
Jsme uprostřed finanční bubliny? Nafukovat se může klidně pět let, propad je pak strmý, říká ekonom Stroukal
Na trzích v posledních týdnech panuje nervozita spojená s poklesem akcií firem napojených na umělou inteligenci. Přichází splasknutí bubliny?
Co se dočtete dál
- Zda technologické akcie čeká nevyhnutelně pád.
- V čem se situace podobá dotcom bublině z roku 2000.
- Co trhy drží nahoře a co by mohlo iluzi dokonalosti zabít.
- Kdo jsou noví vítězové, na které se nyní investoři zaměřují.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.