Už při „vzpouře“ malých koaličních stran proti výši deficitu státního rozpočtu, který měl podle návrhu ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) v příštím roce vystřelit na 389 miliard korun, bylo jasné, že nemohou dosáhnout víc než kosmetických úprav. Výsledek, který bude v pondělí schvalovat vláda, je ale zejména v případě Motoristů naprostou kapitulací na slib „pohlídáme Babiše“, který před rokem voličům dali. Ještě horší je ale to, s čím se předem smířili pro rok, kdy by vládní reformy měly přinášet ovoce.
Co se dočtete dál
- Jak významně se deficit změní letos a co přinesou další roky.
- Co se snaží Petr Macinka voličům prodat jako tlak na úspory a s čím to lze srovnat.
- Na jakou výmluvu bude muset vláda tentokrát zapomenout.