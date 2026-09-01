Rozpočet na příští rok má mít schodek 389 miliard korun. Takový návrh v pondělí vládě předložila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Navržený schodek by znamenal druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka po roce 2021, kdy hospodaření státu v době pandemie covidu-19 skončilo schodkem 419,7 miliardy korun.
Opoziční strany i mnozí ekonomové navržený rozpočet kritizují. Vládou plánovaný schodek označují za nezodpovědný. V současné době hospodářského růstu podle nich nedává smysl a povede k nárůstu úroků ze státního dluhu a poklesu životní úrovně občanů.
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Schillerová řekla, že zvýšení rozpočtového schodku nemá alternativu. Podle ní by bez takového kroku hrozila Česku hospodářská stagnace a celkové náklady by v konečném důsledku byly vyšší.
„Museli jsme se vypořádat se zdravotnictvím na hraně kolapsu, druhými nejdražšími energiemi v EU, třicetiprocentním poklesem reálných platů nebo účetními podvody za více než 50 miliard korun,“ vysvětluje přechodný nárůst deficitu ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Předseda opoziční ODS Martin Kupka uvedl, že vláda Andreje Babiše (ANO) provádí vědomé zadlužování země na účet těch, kteří ještě nemohou hlasovat. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba se rozpočtová politika Babišovy vlády řídí heslem „po nás potopa“.
Jen výdaje na obsluhu státního dluhu vzrostou z letošních 110 na 130 miliard korun, tedy o 18,2 procenta.
Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček uvedl, že zadlužování má význam jen ve strategických oblastech. Zda tomu tak v případě navrženého rozpočtu je, nebo se peníze jen takzvaně projedí, ukážou až jednotlivé rozpočtové kapitoly, se kterými se komora teprve seznámí.
Ministryně uvedla, že rozpočtová politika pomůže k hospodářskému růstu, který by měl v dalších letech přispět ke snižování deficitu veřejných financí. To předpokládá i schválený fiskálně-strukturální plán, podle něhož by měl příští rok být celkový deficit veřejných financí 2,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), v roce 2028 by měl klesnout na dvě procenta HDP a v dalším roce na 1,6 procenta HDP.
O tom, že navržený silně deficitní rozpočet podnítí hospodářský růst, ekonomové pochybují. „Obávám se, že nepůjde o prorůstový a investiční rozpočet,“ uvedl například Aleš Bělohradský z Centra veřejných financí. Navržený deficit je podle něj výrazně vyšší, než by měl z ekonomického pohledu být.
Návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem příjmů o 3,3 procenta na 2,189 bilionu korun. Výdaje by měly vzrůst o 6,2 procenta na 2,578 bilionu korun, uvedlo ministerstvo financí.
Investice v příštím roce by měly podle návrhu vzrůst o 26,4 miliardy korun na 289,6 miliardy. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) by měl narůst o 10,6 miliardy korun na 180 miliard, peníze by měly jít zejména na stavbu dálniční a železniční infrastruktury.
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Obranné výdaje by měly činit 195 miliard korun, z toho 191 miliard půjde z rozpočtu ministerstva obrany. Výdaje této kapitoly by měly činit dvě procenta HDP. Nadále bude stát namísto spotřebitelů hradit poplatek za obnovitelné zdroje energií, náklady na to dosáhnou 18 miliard korun.
Návrh rozpočtu počítá s růstem objemu platů o 36 miliard korun. Zahrnuje to zvýšení platů státních zaměstnanců o pět až devět procent a zároveň růst jejich počtu. Podle ministerstva by mělo přibýt 1500 vojáků, 1500 policistů či 285 školních psychologů.
Vláda ještě může při projednávání parametry rozpočtu měnit, konečný návrh musí odeslat sněmovně do konce září. Ministryně očekává ještě drobné úpravy na základě vyjednávání s dalšími členy kabinetu nebo podle zpřesněného odhadu nákladů na obnovitelné zdroje energie. „Budou nějaké dílčí změny, ale neočekávám, že bychom šli nad rámec maximálního deficitu,“ řekla ministryně.
Letos by měl stát hospodařit s deficitem 310 miliard korun.
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