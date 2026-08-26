Vládní poslanci přehlasovali veto prezidenta, schválili rozpočtovou novelu a otevřeli dveře vyššímu zadlužování. Vláda (jakákoliv) získá díky této novele dalekosáhlé pravomoci v oblasti veřejných financí. Může třeba bez souhlasu poslanců zvýšit výdajové rámce až o desetinu a stačí jí k tomu doporučení Bezpečnostní rady státu a snadno definovatelná „zhoršená bezpečnostní situace“. Novela dává vládě rovněž pravomoc obejít rozpočtové limity u staveb, které označí za strategické.
Stručně řečeno, k povolenému schodku v maximální výši tří procent HDP (podle Maastrichtských kritérií) a několika stovkám miliard korun bude možné utratit další desítky až nižší stovky miliard.
Co se dočtete dál
- Jak novelou získá vláda možnost zvýšit výdajové rámce až o desetinu bez souhlasu poslanců?
- Jak volně definovaná „zhoršená bezpečnostní situace“ rozšiřuje prostor pro výdaje?
- Jak novela umožňuje obejít rozpočtové limity u označených strategických staveb?