Vládní poslanci přehlasovali veto prezidenta, schválili rozpočtovou novelu a otevřeli dveře vyššímu zadlužování. Vláda (jakákoliv) získá díky této novele dalekosáhlé pravomoci v oblasti veřejných financí. Může třeba bez souhlasu poslanců zvýšit výdajové rámce až o desetinu a stačí jí k tomu doporučení Bezpečnostní rady státu a snadno definovatelná „zhoršená bezpečnostní situace“. Novela dává vládě rovněž pravomoc obejít rozpočtové limity u staveb, které označí za strategické.

Stručně řečeno, k povolenému schodku v maximální výši tří procent HDP (podle Maastrichtských kritérií) a několika stovkám miliard korun bude možné utratit další desítky až nižší stovky miliard.

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Co se dočtete dál

  • Jak novelou získá vláda možnost zvýšit výdajové rámce až o desetinu bez souhlasu poslanců?
  • Jak volně definovaná „zhoršená bezpečnostní situace“ rozšiřuje prostor pro výdaje?
  • Jak novela umožňuje obejít rozpočtové limity u označených strategických staveb?

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