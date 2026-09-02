Když v pondělí ministryně financí Alena Schillerová představovala návrh rozpočtu, doprovodila to rezolutním tvrzením, že zvýšení rozpočtového schodku nemá alternativu. Buď bude mít vláda příští rok na utrácení o 389 miliard korun víc, než kolik vybere na daních a získá na dalších příjmech, nebo hrozí hospodářská stagnace a Česko nebude tak skvělé místo pro život, jaké by pod vládou ANO, SPD a Motoristů mohlo být. Tvrzením, že alternativa k takto hlubokému zadlužování neexistuje, Schillerová, nejspíš nevědomky, převzala rétoriku bývalé britské premiérky Margaret Thatcherové. Ta slova „There Is No Alternative“ opakovala při obhajobě úsporných kroků tak často, až z jejich prvních písmen udělali premiérčini oponenti přezdívku Tina, kterou používali s větším gustem než lichotivější (a přitom ze Sovětského svazu pocházející) Železnou lady.
Co se dočtete dál
- Je tu alternativa?
- Proč se najednou probudili Motoristé i SPD?
- A čeho mohou malé koaliční strany dosáhnout?