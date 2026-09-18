Změna doplňkového penzijního spoření z dílny ministerstva financí narazila na prudký odpor penzijních společností. Jako správní „gentlemani“ sice jeho představitelé chválí snahu o větší zapojení dětí i mladých lidí a jejich finanční zvýhodnění, konec transformovaných fondů stejně jako automatickou strategii životního cyklu a zrušení investičních dotazníků, kterým stejně nikdo nikdy nerozuměl. Tyto všechny skvělé nápady by ale podle penzijních společností mohl zhatit plán ministerstva financí zrušit výkonnostní poplatek a poplatek za správu snížit na 0,5 procenta ročně. Alternativních fondů se tato změna netýká, přesto je v boji za vyšší poplatky finanční sektor vzácně jednotný.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak chce ministerstvo financí změnit penzijní spoření?
  • Jak argumentují jeho odpůrci?
  • Jak se změní systém připojištění na stáří?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.