Změna doplňkového penzijního spoření z dílny ministerstva financí narazila na prudký odpor penzijních společností. Jako správní „gentlemani“ sice jeho představitelé chválí snahu o větší zapojení dětí i mladých lidí a jejich finanční zvýhodnění, konec transformovaných fondů stejně jako automatickou strategii životního cyklu a zrušení investičních dotazníků, kterým stejně nikdo nikdy nerozuměl. Tyto všechny skvělé nápady by ale podle penzijních společností mohl zhatit plán ministerstva financí zrušit výkonnostní poplatek a poplatek za správu snížit na 0,5 procenta ročně. Alternativních fondů se tato změna netýká, přesto je v boji za vyšší poplatky finanční sektor vzácně jednotný.
Co se dočtete dál
- Jak chce ministerstvo financí změnit penzijní spoření?
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- Jak se změní systém připojištění na stáří?