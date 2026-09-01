Ve financích hledá pravdu, o investování mluví jako o čištění zubů a investiční produkty a strategie rozděluje podle semaforu. Červené mohou bolet a je třeba se jim vyhnout, oranžové jsou spíše trefou vedle a zelené jsou pak ty, které investorovi sednou. Akademik a zároveň nový národní ambasador pro finanční gramotnost Lukáš Nádvorník, jenž vystoupí na investiční konferenci FIRE, popisuje cestu, jak v EU přimět lidi rozhýbat peníze ležící na běžných účtech nebo proč by lidé měli na stáří investovat do akcií.
Vlastní vědecké zázemí mimo svět financí je přitom podle něj spíše výhodou než handicapem. „Investování není jen o matematice a hledání optima, ale také o emocích – strachu, chamtivosti nebo naší lenosti,“ říká v rozhovoru pro HN Nádvorník.