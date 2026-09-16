Společnost potřebuje pravidla, aby fungovala. Někdy stačí dohoda, jindy je potřeba zákon či vyhláška. S hospodářskou politikou je to podobné. Ne vše lze svázat psanými pravidly. Tam, kde na jejich dodržování záleží, však potřebujeme věrohodný závazek a jasnou odpovědnost. Proto máme v oblasti měnové politiky ústavně zakotvené postavení centrální banky a její hlavní cíl, péči o cenovou stabilitu. Ve fiskální politice má obdobnou roli plnit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Jeho konstrukce však vykazuje zásadní slabiny.
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