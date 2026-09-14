Soudě podle počtu billboardů, mělo by jít v Praze v komunálních volbách hlavně o souboj koalice Spolu a hnutí ANO. Zatím to ale vypadá, že obě partaje soutěží hlavně o nejujetější volební slogan a obecně o nejbizarnější kampaň historie. A vzhledem k tomu, že Pražané nejsou hloupí, dá se s úspěchem pochybovat, že dělají dobře.
O co jde a jak to může nakonec dopadnout?
Co se dočtete dál
- Co je nejujetější na pražské kampani Spolu?
- Jak pro změnu dělá z voličů voly pražské ANO?
- Jak to celé může dopadnout?