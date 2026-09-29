Bylo by fajn, kdyby šlo z dnešního papiňáku rozdělené české společnosti „upustit páru“ pomocí výstav. Jen si to představte: dejme tomu v Ostravě by prezentovali svou dovednost a kulturu byznysmeni, umělci a politici napojení na vlastenčící blok ANO, SPD a Motoristů. Kdežto třeba v Praze by byly k vidění produkty demotábora kolem ODS, Pirátů, Starostů, lidovců a topkařů. Absurdní? Jistě, ale ještě před 120 lety se v pozitivně zaměřený výstavní „ventil“ věřilo. Právě tehdy – 30. září 1906 – se zavřely brány veleúspěšné Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg neboli Německočeské výstavy v Liberci. Což byl dnes pozapomenutý trucpodnik českých Němců, reagující na výhradně českou Zemskou jubilejní výstavu (1891) a Národopisnou výstavu českoslovanskou (1895) v Praze.
Co se dočtete dál
- V čem Liberec trumfnul Prahu.