Na webu se o uplynulém víkendu objevila nová zajímavá stránka, která popisuje možné způsoby útoku na Rusko. V záhlaví má slovo odstrašení, které by mělo být klíčem k vyřešení situace v dnešní Evropě – ukázat Rusku, že jakýkoliv útok není dobrý nápad. Zmíněná webová stránka tak ukazuje možnosti, jak by NATO mohlo použít proti Kremlu jeho vlastní zbraň.
Evropou se totiž šíří narativ, že Putin brzo obsadí menší, důležité území a bude čekat, jak aliance zareaguje, a tím ji rozloží. Skupina anonymních západních analytiků ale tuto logiku obrátila proti Rusku a naznačila scénář, co by se dělo, kdyby NATO v případě ruského útoku odpovědělo podobným výpadem – třeba na Novgorod na jih od Petrohradu.
Co se dočtete dál
- Jak se Lotyšsko snaží zabránit ruské manipulaci voleb?
- Čeho se estonský expert bojí nejvíc?
- Co rozhoduje o síle odstrašení?