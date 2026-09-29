Věta „Jdu na jedno“, míněno pivo, je v Česku tvrzením, u kterého se kdokoliv může vsadit, že jej dotyčný na 99 procent poruší. V případě vlád je obdobným slibem nezvyšování daní. Platilo to jak v případě minulého kabinetu Petra Fialy, tak i u současné vlády Andreje Babiše.
Minulý kabinet přišel s konsolidačním balíčkem, který necelý rok a půl poté, co kabinet v programovém prohlášení uvedl, že „cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže“, zvýšil daně právnickým osobám, dále daně z nemovitostí, spotřební a daň z přidané hodnoty.
Co se dočtete dál
- Jak se daří politikům držet slovo o nezvyšování daní?
- Kdo bude první na ráně nových daní?
- Jaký dopad budou mít na rozpočet?