Kratom by mělo být od příštího roku možné koupit až od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Zpřísnit se mají pravidla pro specializované prodejny, požadavky na bezpečnost produktů i režim u nikotinových sáčků. Posílit se mají pravomoci celníků či hygieniků. Vláda v pondělí schválila novelu o návykových látkách neboli svůj lex kratom, který změny obsahuje. Na síti X o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Proti zákazu e-shopů se staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh.
Kratom patří mezi psychomodulační látky s nižším rizikem. Od loňského listopadu se legálně prodává dospělým v licencovaných obchodech. E-shop mohou mít jen kamenné prodejny. Podle ministerstva zdravotnictví je úprava nedostatečná a užívání kratomu je rozšířené mezi středoškoláky, a to často v kombinaci s jinými látkami. Vedlo to k intoxikacím a zásahu zdravotníků, uvedl v podkladech k novele resort. Počet případů neupřesnil.
„Kratom není neškodný produkt a rozhodně nechci, aby se stával běžnou součástí života mladých lidí,“ uvedl Vojtěch.
Vláda svůj lex kratom představila začátkem července. Novelu připravila ministerstva zdravotnictví a financí. Po vypořádání připomínek do ní dodatečně doplnila další návrhy meziresortní skupiny po policejní akci KORUND, s experty je neprojednala.
Kratom by se měl dát koupit od 21 let. Prodej v e-shopech a přes hranice se zakáže. Podle návrhu by obce mohly licencované kamenné prodejny zakázat. Stanovily by, zda obchod na svém území chtějí a případně kde. Roční poplatek za prodejnu se má zvýšit z 20 tisíc na 30 tisíc korun. Obchody mohou mít nápis „Prodejna psychomodulačních látek“ či „Psychomodulační látky“ z písmen do 30 centimetrů, název firmy u vchodu může být z nejvýš třícentimetrových písmen. Výlohy i vstup musí být zakryté.
Pro vlastní potřebu má být 50 gramů či deset mililitrů kratomu. Daň z přidané hodnoty (DPH) se zvedne z 12 na 21 procent. Spotřební daň by měla podle koncentrace činit za gram či mililitr dvě koruny, deset korun či 20 korun. Rozpočet by ročně získal 400 milionů korun z DPH a 800 milionů ze spotřební daně.
Drogy tu budou, i když se budeme tvářit, že jsme nad nimi vyhráli. Výsledkem tohoto přístupu jsou jen čím dál mladší uživatelé
Novela upravuje i balení. Zboží bude muset mít kolek. Distributoři, prodejci či přepravci budou muset dodržovat stanovený hygienický postup. Posilují se pravomoci celníků a hygieniků. Návrh řeší i zabavení a zneškodnění. Zvedá také pokuty za porušování pravidel až na 20 milionů korun.
Zakázané má být obohacování konopí nástřikem či jinými metodami i dovoz a vývoz obohaceného materiálu. CBD a THCA (kyselina tetrahydrokanabiolová) nesmí sloužit jako surovina pro výrobu jiných látek.
V automatech bude zakázaný prodej bylinných výrobků ke kouření. Na nich i na e-cigaretách má být zdravotní varování. Nikotinové sáčky bez tabáku budou nově patřit mezi produkty, které s tabákovými souvisejí.
Se zákazem e-shopů nesouhlasí Hospodářská komora i experti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh. Navrhují přísné nastavení ověřování věku. Sdružení místních samospráv trvá na tom, aby se výnos z daní rozdělil mezi stát a obce. Odborníci jsou i proti zákazu zpracovávání CBD či hrozícímu zákazu nikotinových sáčků.
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