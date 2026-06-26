Tak co to dneska bude, objednáme si party mix, balíček štěstí, nebo atomovou bombu? Nabídka drog prostřednictvím internetu připomíná jídelníček – názvy i dostupností. Stačí pár kliků a objednávka je připravená, zabalená a odeslaná k vyzvednutí. Není ani potřeba kurýr, stačí vyzvednout v nejbližším boxu.

Posilovny jsou pak rájem anabolik, „zrychlená“ výroba svalů se kombinuje s užíváním metamfetaminu. Populární jsou syntetické kanabinoidy, které se prodávají jako sladkosti. Objevují se nové látky, ty staré a známé jsou čistší, levnější a dostupnější. Pytlíček s umělou rozkoší je v nočních hodinách dostupnější než balená voda.

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  • Daří se potírat užívání drog?
  • Jakým směrem se vyvíjí legislativa?
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