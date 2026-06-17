Ještě v březnu to vypadalo na úplný zákaz kratomu, nakonec se jen zpřísní podmínky pro jeho prodej. Od loňského listopadu je možné tuto povzbuzující látku legálně koupit v desítkách specializovaných obchodů po celé republice, stále ale nezmizela z černého trhu. Vláda nyní navrhuje ztížit legální prodej přípravku a více ho zdanit.
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