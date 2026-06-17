Alkohol, cigarety, léky na předpis. Česká republika je dlouhodobě premiantem ve spotřebě tzv. legálních drog, jak vyplývá i z poslední Souhrnné zprávy o závislostech. Legální drogy mají navíc podporu v nejvyšších patrech. Těžko najít politika z koalice či opozice, který se v rámci kampaně neprezentuje se sklenicí vína či panákem ovocné pálenky v ruce. Samozřejmě s odkazem na podporu moravských spoluobčanů. Najdou se i tací, kteří se nebojí vystupovat „pod vlivem“ v přímých vstupech do televizního nebo rozhlasového vysílání, někteří i skáčou po stolech ve sněmovně...

Protidrogová politika se v myslích politiků omezuje především na zákazy nových látek, především kratomu či THC. Samozřejmě pod heslem ochrany dětí – co na tom, že problém mladých, na které účinky dopadají nejhůř, je v tom, že kombinují tyto látky právě s alkoholem.

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Co se dočtete dál

  • Jak je na tom Česko se závislostmi?
  • Jaká je protidrogová politika?
  • Kam směruje v této oblasti svoje úsilí vláda?
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