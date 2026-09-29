Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nebude možné vyhnout. Týkat by se to mohlo například daně spotřební, rafinérské a další. Nyní ministryně připravuje další varianty, řekla v Nedělní debatě v České televizi. Zmínila například zdanění investičních bytů či některých návykových a škodlivých látek.
Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun, možná i více. Zhruba polovinu by podle ní přitom mohlo způsobit navýšení příjmů, tedy daní. Schillerová má zpracovaný komplex opatření a vyčíslení, kolik by mohla přinést peněz. O nejlepších řešeních pak bude informovat koalici.
„Především to budou daně, o kterých mluvím. To znamená spotřební, máme rafinérskou, chystáme některé další, protože máme oblasti, kde se nebývalým způsobem zvedal zisk,“ řekla Schillerová. O jaké další oblasti by se ale mohlo jednat, neupřesnila.
K zavedení takzvané superhrubé mzdy se Schillerová vracet nechce. Ta byla zrušena v roce 2021 za tehdejší vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), ve které byla Schillerová ministryní financí. Její zrušení ale nepovažuje za chybu. Zvyšování daně z přidané hodnoty (DPH) je podle Schillerové problematické, přestože jde podle ní o lákavé a rychlé řešení. Jeden procentní bod základní sazby totiž představuje pro stát příjem 24 miliard korun.
Pro vládu je podle ministryně zásadní boj se šedou ekonomikou. Chystá se soustředit také na kratom, nikotinové sáčky či výrobky s HHC. Schillerová ale zmínila také možnost zdanění investičních bytů. Nyní pracuje s variantou, že by se daň zvýšila od určité hranice. Ta by odpovídala sumě, kterou majitel zaplatí na dani z nemovitosti.
Bývalý ministr financí Stanjura dnes připustil, že v současné situaci je změna daňového mixu namístě. Opatření navrhovaná Schillerovou by ale podle něj do rozpočtu přinesla pouze malé částky. Schodek rozpočtu by podle návrhu měl příští rok činit 386 miliard korun. I kdyby se podle Stanjury tímto způsobem snížil o 20 miliard korun a v následujícím roce za pomoci legislativních opatření o 60 miliard korun, tak by to nemuselo mít zásadní vliv. „Jestli potřebujete konsolidovat 150 miliard a deset dáte na straně příjmů, tak vám zbývá 140 miliard na škrty,“ dodal Stanjura.
V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a Motoristů uvedla, že nechce zvyšovat daně, ale chce stávající řádně vybírat a šetřit na vlastním provozu.
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