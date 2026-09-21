Indicií, že se bezpečnostní situace ve střední Evropě mění k horšímu, přibývá. A stejně tak různě vážných nebo hysterických reakcí politiků členských států NATO, což podle expertů Moskvě vyhovuje.

Poláci staví opevněné posty pro své pohraničníky na přechodech s Ukrajinou a premiér Donald Tusk varuje před přímými ruskými útoky na cíle v Polsku, které budou vypadat jako náhoda či omyl.

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