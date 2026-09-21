Pojišťovny by podle zjištění HN měly vyplácet svým klientům za absolvování preventivních prohlídek a screeningů až 1500 korun takzvaně na ruku. Bonus by platil pouze pro lidi od určitého věku. S novou motivací k účasti na preventivních programech počítá chystaná resortní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Platit by měla od roku 2028.
Cílem je zachytit vážná onemocnění dříve, než se jejich léčba v pokročilejším stádiu začne prodražovat. Pro představu – na příští rok počítá stát s náklady na zdravotní péči přes 600 miliard korun.
Pro jaké věkové skupiny mají být odměny určené a co přesně pro ně budou muset tito pojištěnci udělat? HN přinášejí podrobnosti zatím neveřejného návrhu.
Co se dočtete dál
- Kdo bude mít nárok na peníze od své pojišťovny.
- Jaké preventivní prohlídky bude potřeba podstoupit.
- Kolik to bude stát a jak to pomůže s náklady na zdravotní péči.