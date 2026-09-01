Peptidy slibují zázraky. Rychlejší regeneraci, zpomalení stárnutí pleti, ale také růst svalů či redukci tuku. Staly se proto součástí doplňků stravy a kosmetických produktů. Na popularitě nyní získává injekční forma, kterou nabízí několik prodejců na internetu i podpultově v některých fitness centrech. Experti upozorňují na nebezpečí těchto ve většině neschválených látek, jimiž už se zabývá i český lékový úřad.
Co se dočtete dál
- Co jsou peptidy a na co je lidé berou.
- Jak dobře peptidy fungují.
- Kde si peptidy shání lidé v Česku.
- Co na to oficiální úřady.