Peptidy slibují zázraky. Rychlejší regeneraci, zpomalení stárnutí pleti, ale také růst svalů či redukci tuku. Staly se proto součástí doplňků stravy a kosmetických produktů. Na popularitě nyní získává injekční forma, kterou nabízí několik prodejců na internetu i podpultově v některých fitness centrech. Experti upozorňují na nebezpečí těchto ve většině neschválených látek, jimiž už se zabývá i český lékový úřad.

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Co se dočtete dál

  • Co jsou peptidy a na co je lidé berou.
  • Jak dobře peptidy fungují.
  • Kde si peptidy shání lidé v Česku.
  • Co na to oficiální úřady.

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