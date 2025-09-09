Peptidy slibují zázraky: pomáhají spalovat tuk, budovat svaly, zvyšovat výkon i zrychlovat regeneraci. Tajné zbraně biohackerů a profesionálních sportovců se staly trendem, který si nachází cestu do běžných domácností. I díky tomu odvětví peptidových doplňků roste raketovým tempem.

Jenže právě tam, kde se sliby lesknou nejvíc, se skrývá i největší zádrhel: vědecké důkazy o jejich účinnosti zatím pokulhávají a regulace balancuje na hraně. Co by tedy měl vědět každý, kdo uvažuje o výměně klasických proteinů za peptidy?

Co se dočtete dál

  • Jak se vyznat v peptidových doplňcích.
  • Jaké jsou výhody peptidů.
  • Proč se spekuluje o jejich účincích.
  • Proč by mohly být peptidové doplňky nebezpečné.
  • Jak se liší od proteinů.
