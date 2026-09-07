Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) věřil, že půjde jen o formalitu, když předložil ve sněmovně návrh na drobnou změnu v pravidlech pro propagaci některých léčiv. Problém s tím však má nejen opozice, ale i koaliční partneři ANO. Bojí se, že změna otevře dveře doposud zapovězené reklamě na léky na předpis. Experti žádají lepší pojistky před zneužitím firmami.
Co se dočtete dál
- Jaké změny by mohla novela zavést.
- Co na ní kritizují Motoristé, SPD i ODS.
- Jak celé téma vnímá expert na léky.