Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) věřil, že půjde jen o formalitu, když předložil ve sněmovně návrh na drobnou změnu v pravidlech pro propagaci některých léčiv. Problém s tím však má nejen opozice, ale i koaliční partneři ANO. Bojí se, že změna otevře dveře doposud zapovězené reklamě na léky na předpis. Experti žádají lepší pojistky před zneužitím firmami.

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  • Jaké změny by mohla novela zavést.
  • Co na ní kritizují Motoristé, SPD i ODS.
  • Jak celé téma vnímá expert na léky.

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