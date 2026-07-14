Tato farmaceutická společnost si drží v sektoru unikátní postavení – ačkoliv její roční obrat přesahuje v přepočtu půl bilionu korun, je stále v rukou rodiny zakladatelů a není kotovaná na burze. I proto nemusí být pro laickou veřejnost tak známá jako jiné značky typu Bayer, Pfizer, Johnson & Johnson, Novo Nordisk, Roche či Novartis.
Argentinský manažer Diego Basso vede českou pobočku německé farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim od února 2025. V rozhovoru pro HN vysvětluje, proč je pro firmu výhodou nebýt na burze, jak AI může pomoci s vývojem léků i zdravotníkům a co může s evropským trhem s léčivy udělat tlak ze strany USA.
V čele české pobočky stojíte rok a půl. Pokud se podíváme na globální výsledky vaší společnosti za rok 2025, jak vypadají vaše hlavní byznysová čísla?
Co se dočtete dál
- Jaké jsou globální tržby a rozsah aktivit Boehringer Ingelheim v roce 2025.
- Kolik procent tržeb společnost investuje do výzkumu a jaké projekty aktuálně rozpracovává.
- Jaké jsou konkrétní plány firmy v oblastech kardiologie, ledvin, metabolických poruch a onkologie.
- Jak Boehringer Ingelheim využívá umělou inteligenci ve výzkumu a provozu.
- Proč se v Česku prodlužuje dostupnost nových léků a jaké změny nastávají v primární péči.
- Kolik klinických studií firma v Česku provádí a proč zvolila tuzemská centra.
- Jak politika MFN z USA může ovlivnit evropský trh s léčivy a budoucí investice do výzkumu.
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