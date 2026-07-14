Tato farmaceutická společnost si drží v sektoru unikátní postavení – ačkoliv její roční obrat přesahuje v přepočtu půl bilionu korun, je stále v rukou rodiny zakladatelů a není kotovaná na burze. I proto nemusí být pro laickou veřejnost tak známá jako jiné značky typu Bayer, Pfizer, Johnson & Johnson, Novo Nordisk, Roche či Novartis.

Argentinský manažer Diego Basso vede českou pobočku německé farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim od února 2025. V rozhovoru pro HN vysvětluje, proč je pro firmu výhodou nebýt na burze, jak AI může pomoci s vývojem léků i zdravotníkům a co může s evropským trhem s léčivy udělat tlak ze strany USA.

V čele české pobočky stojíte rok a půl. Pokud se podíváme na globální výsledky vaší společnosti za rok 2025, jak vypadají vaše hlavní byznysová čísla?

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Co se dočtete dál

  • Jaké jsou globální tržby a rozsah aktivit Boehringer Ingelheim v roce 2025.
  • Kolik procent tržeb společnost investuje do výzkumu a jaké projekty aktuálně rozpracovává.
  • Jaké jsou konkrétní plány firmy v oblastech kardiologie, ledvin, metabolických poruch a onkologie.
  • Jak Boehringer Ingelheim využívá umělou inteligenci ve výzkumu a provozu.
  • Proč se v Česku prodlužuje dostupnost nových léků a jaké změny nastávají v primární péči.
  • Kolik klinických studií firma v Česku provádí a proč zvolila tuzemská centra.
  • Jak politika MFN z USA může ovlivnit evropský trh s léčivy a budoucí investice do výzkumu.
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