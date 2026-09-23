Představme si dva pacienty se stejným vzácným onemocněním. Jeden žije v Berlíně, druhý v Praze. Pro oba existuje stejný inovativní lék, který Evropská léková agentura (EMA) schválila. Dělí je pouhých 280 kilometrů vzdušnou čarou. Přesto mohou na léčbu čekat úplně jinou dobu, rozdíl může činit až 753 dní, tedy více než dva roky. Český pacient se jí navíc nemusí dočkat vůbec.
Důvodem je rozdíl ve způsobu, jakým jednotlivé státy rozhodují, zda a za jakých podmínek budou za novou léčbu platit.
Co se dočtete dál
- Jak dlouho pacienti v EU i v ČR čekají na dostupnost nově schválených léků?
- Jaká je dostupnost a doba čekání v zemích EU?
- Jaké náklady a důsledky vznikají, když pacient nedostane účinnou léčbu?