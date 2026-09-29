Patří mezi mladou generaci česko-slovenských manažerů, která se dokázala výrazně prosadit v západním investičním světě. David Nemček se podobně jako Petr Rieger z Carlyle Group či Jakub Čanda ze CVC chytil v Londýně. V předním evropském fondu MidEuropa pracuje jako investiční ředitel a vyhledává vhodné akvizice v Česku a okolí.
Jde o tradiční investiční značku, která má v Česku bohatou historii. V minulosti zde úřadovala třeba v telekomunikacích, když spoluvlastnila mobilního operátora Oskar Mobil (později Vodafone), kabelovku Karneval nebo České Radiokomunikace. Významnými českými investicemi byli také výrobce doplňků stravy Walmark či laboratoře Alpha Medical.
Nemček ve svém prvním rozhovoru popisuje čerstvou akvizici technologických firem ze skupiny DEK Víta Kutnara, kterou se fond po delší době vrátil do Česka. Ale také miliardové exity fondu z poslední doby a tvrdý souboj s Pentou o tuzemské zdravotnické firmy.
Co se dočtete dál
- Kdo je David Nemček.
- Co je fond MidEuropa.
- Jaké akvizice fond v posledních letech dotáhl.
- Co fond plánuje v Česku.
- Jaké plány má s firmami ze skupiny DEK.