Americký psycholog William Hirst, který zkoumal vzpomínky Američanů na čtvrtstoletí staré teroristické útoky 11. září 2001, tvrdí, že při předávání takové generační zkušenosti mladším generacím je nejdůležitější, co říkají dětem rodiče s dovětkem „byl jsem u toho“.
Přesně na tenhle závěr jsem si vzpomněl, když jsem podobně jako mnozí další, kteří zažili války v devadesátých letech minulého století v bývalé Jugoslávii, sledoval, s jakými emocemi a zanícením se hlavně mladí Srbové loučili tento týden s válečným zločincem Ratkem Mladičem.
Co se dočtete dál
- Co jsou Mladičovy hlavní zločiny.
- Proč Srbové necítí vinu za válku.
- Kde ještě v Evropě najdeme příklady selektivního vnímání minulosti.