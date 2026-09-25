Co by se stalo, kdyby Edvard Beneš nebyl zbabělec, nepřistoupil by na mnichovskou dohodu a o několik dnů později by neabdikoval? Můžeme jen spekulovat…

Opravdu by Hitler na Československo bezprostředně zaútočil? Nebo až po několika měsících příprav? Případný odklad by přece využila i naše mobilizovaná armáda, firmy, které horečně budovaly pohraniční opevnění, a zbrojovky.

Mobilizace v září 1938 ukázala mimořádné odhodlání našich předků bojovat proti zlu. Když po téměř devadesáti letech čteme, jak početné vojsko jsme tehdy měli, můžeme být ohromeni. Názor, že proti armádě hitlerovského Německa nemělo vůbec žádnou šanci, je nutné odmítnout.

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