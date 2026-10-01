Boj o každé volné místo, tak často vypadá parkování aut ve velkých českých městech. A právě na tom, jak ho řidičům zjednodušit, založili své podnikání manželé Jaroslav a Martina Machovi. Jejich firma Mr.Parkit má v Praze a několika dalších městech ve správě přes 110 garáží od jednotlivců nebo velkých firem, jako je PPF, CPI a Penta. Přestože jsou Machovi původně z jiného oboru, povedlo se jim na parkování postavit fungující podnik.
Jak vydělat na prázdné garáži či parkovacím místě? Majitelům posíláme měsíčně i 12 tisíc, říkají šéfové Mr.Parkit
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