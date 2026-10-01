Boj o každé volné místo, tak často vypadá parkování aut ve velkých českých městech. A právě na tom, jak ho řidičům zjednodušit, založili své podnikání manželé Jaroslav a Martina Machovi. Jejich firma Mr.Parkit má v Praze a několika dalších městech ve správě přes 110 garáží od jednotlivců nebo velkých firem, jako je PPF, CPI a Penta. Přestože jsou Machovi původně z jiného oboru, povedlo se jim na parkování postavit fungující podnik.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.