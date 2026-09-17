Zdražování bytů v Praze pokračuje, vývoj v jednotlivých částech města je ale výrazně rozdílný. Zatímco například v Praze 2 za posledního půl roku vzrostly ceny o devět procent, v Praze 7 šlo jen o 0,7 procenta. Klíčovými faktory stále zůstávají převis poptávky nad nabídkou, atraktivita lokality nebo velikost trhu. Pořád také platí, že v průměru jsou byty v Praze nejdražší v republice. Dvě její městské části se už dokonce u realizovaných cen pohybují přes hranici 200 tisíc korun za metr čtvereční anebo v její těsné blízkosti.

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Co se dočtete dál

  • V jakých městských částech rostou ceny nejvíce a kde nejméně.
  • Kde v Praze jsou byty nejdražší a kde naopak nejlevnější.
  • Co tento vývoj nejvíce ovlivňuje.
  • Jak se budou ceny vyvíjet dále.

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