Zdražování bytů v Praze pokračuje, vývoj v jednotlivých částech města je ale výrazně rozdílný. Zatímco například v Praze 2 za posledního půl roku vzrostly ceny o devět procent, v Praze 7 šlo jen o 0,7 procenta. Klíčovými faktory stále zůstávají převis poptávky nad nabídkou, atraktivita lokality nebo velikost trhu. Pořád také platí, že v průměru jsou byty v Praze nejdražší v republice. Dvě její městské části se už dokonce u realizovaných cen pohybují přes hranici 200 tisíc korun za metr čtvereční anebo v její těsné blízkosti.
Co se dočtete dál
- V jakých městských částech rostou ceny nejvíce a kde nejméně.
- Kde v Praze jsou byty nejdražší a kde naopak nejlevnější.
- Co tento vývoj nejvíce ovlivňuje.
- Jak se budou ceny vyvíjet dále.