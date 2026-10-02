Je lepší vlastní, nebo nájemní bydlení? Vlastní byt zůstává pro velkou část české společnosti důležitým cílem a také způsobem dlouhodobého vytváření majetku, ale současné ceny nemovitostí dělají cestu k němu finančně náročnější než dříve. Podle Indexu prosperity a finančního zdraví patří dostupnost vlastního bydlení v Česku k nejhorším v Evropské unii a pořízení průměrného bytu odpovídá více než třinácti ročním příjmům.
To je jeden z důvodů, proč lidé tráví v nájemním bydlení delší část života. Není ale jediný. Vedle finanční dostupnosti hraje stále větší roli také flexibilita – možnost změnit lokalitu, velikost bytu nebo standard bydlení podle aktuální životní situace, aniž by člověk pokaždé řešil nákup a následný prodej nemovitosti. A právě nyní můžeme vidět jednu z největších změn českého nájemního trhu.
Co se dočtete dál
- Jak se změnila dostupnost vlastního bydlení v Česku?
- Proč lidé tráví v nájmu delší část života?
- Jaké vybavení a služby nájemci v současnosti nejvíce požadují?
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