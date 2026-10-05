Byt je zlato, které se třpytí věčně. Dlouhé období nízkých úrokových sazeb a nekonečného růstu cen bytů udělalo z nemovitostí svatý grál investorů, na kterém se nedalo prodělat. Co na tom, že výnos z pronájmu (včetně všech daňových podpor, které vlastnictví bytů za dnešních podmínek přináší) v nejžádanějších částech republiky leckdy nepokryl ani hypotéku, natož aby přinesl vysoký výnos sám o sobě.
Tam, kde byl poměr ceny bytu vůči nájmu zajímavější, zase hrozila větší pravděpodobnost srážky s neplatičem, případně s nájemcem, který nemovitost zničí k nepoznání. Nemovitost byla především sázkou na nekonečný růst cen. Až na výjimku několika let po světové krizi v roce 2008 tato spekulace v mnoha částech republiky vyšla.
Co se dočtete dál
- Jak se mění trh nemovitostí?
- Co znamená růst nájemného pro investory?
- Co nejvíc ovlivní investice do nemovitostí v dalších letech?
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