Byt je zlato, které se třpytí věčně. Dlouhé období nízkých úrokových sazeb a nekonečného růstu cen bytů udělalo z nemovitostí svatý grál investorů, na kterém se nedalo prodělat. Co na tom, že výnos z pronájmu (včetně všech daňových podpor, které vlastnictví bytů za dnešních podmínek přináší) v nejžádanějších částech republiky leckdy nepokryl ani hypotéku, natož aby přinesl vysoký výnos sám o sobě.

Tam, kde byl poměr ceny bytu vůči nájmu zajímavější, zase hrozila větší pravděpodobnost srážky s neplatičem, případně s nájemcem, který nemovitost zničí k nepoznání. Nemovitost byla především sázkou na nekonečný růst cen. Až na výjimku několika let po světové krizi v roce 2008 tato spekulace v mnoha částech republiky vyšla.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se mění trh nemovitostí?
  • Co znamená růst nájemného pro investory?
  • Co nejvíc ovlivní investice do nemovitostí v dalších letech?
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.