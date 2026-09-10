Developeři i velké stavební firmy ve středu hromadně otevírali šampaňské a připíjeli na vítězství. Po mnoha letech průtahů, odporu starostů i řady odborníků ze stavebnictví, památkové péče atd. sněmovna odhlasovala velkou novelu stavebního zákona. Jde o největší reformu státní správy od ustanovení krajů.

Základ novely připravila už předchozí vláda Andreje Babiše. Při schvalování v dobách kabinetu Petra Fialy pak narazila na prudký odpor Starostů i starostů (obecně zástupců obcí), kterým se nelíbilo osekání jejich pravomocí při povolování staveb. Směr i pozornost se stočily k digitalizaci, která přinesla naprostý chaos a nakonec skončila v pekle zapomnění.

Velkou novelu nakonec schvalovala sněmovna dvakrát, senátoři ji odmítli a jsou připraveni se obrátit na Ústavní soud. Novela má začít nabíhat příští rok, naplno začne platit od ledna 2028.

Zbývá vám ještě 70 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak se mění stavební legislativa?
  • Kdo na ni vydělá?
  • Zlepší se dostupnost vlastnického bydlení?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.