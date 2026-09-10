Developeři i velké stavební firmy ve středu hromadně otevírali šampaňské a připíjeli na vítězství. Po mnoha letech průtahů, odporu starostů i řady odborníků ze stavebnictví, památkové péče atd. sněmovna odhlasovala velkou novelu stavebního zákona. Jde o největší reformu státní správy od ustanovení krajů.
Základ novely připravila už předchozí vláda Andreje Babiše. Při schvalování v dobách kabinetu Petra Fialy pak narazila na prudký odpor Starostů i starostů (obecně zástupců obcí), kterým se nelíbilo osekání jejich pravomocí při povolování staveb. Směr i pozornost se stočily k digitalizaci, která přinesla naprostý chaos a nakonec skončila v pekle zapomnění.
Velkou novelu nakonec schvalovala sněmovna dvakrát, senátoři ji odmítli a jsou připraveni se obrátit na Ústavní soud. Novela má začít nabíhat příští rok, naplno začne platit od ledna 2028.
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- Jak se mění stavební legislativa?
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