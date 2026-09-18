Když dnes přijde strategický investor do České republiky, zpravidla chce zahájit výrobu během dvou až tří let. Je to pochopitelné. Firmy plánují investice v mezinárodním prostředí, porovnávají několik zemí a nemohou roky čekat, až se stát vypořádá sám se sebou.

Z vlastní zkušenosti přitom vím, že právě čas je jednou z největších slabin českého investičního prostředí. V Kvasinách připravujeme projekt už asi sedm let. To je příliš dlouho. Jedním z důvodů jsou povolovací procesy, ale problém je širší. Velká investice vyžaduje vyřešit pozemky, územní plánování, dopravní a technickou infrastrukturu, kapacity energií, vodu, stanoviska jednotlivých institucí a následně samotné povolení stavby. Každý z těchto kroků má svou logiku. Dohromady ale vytvářejí proces, jehož délka přestává odpovídat tempu, ve kterém se dnes rozhoduje o investicích.

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