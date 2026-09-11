Musíme stavět. Byty, školy, nemocnice, silnice, železnice, energetické zdroje, nové továrny, datová centra. Musíme stavět rychle a efektivně, protože bez probuzení výstavby nebude rychlejší hospodářský růst, vyšší produktivita a vyšší konkurenceschopnost naší ekonomiky.
Realita byla dlouhá léta úplně opačná. Místo výstavby jsme stagnovali, místo růstu spoléhali na setrvačnost. Umíme dlouho plánovat, ještě déle povolovat a nakonec se divíme, že byty jsou drahé, nedostupné a i strategické projekty postupují pomaleji, než naše ekonomika potřebuje. Proto je dobře, že dochází k reformě stavebního práva. Ke změně, jejímž výsledkem snad budou daleko předvídatelnější pravidla, kratší lhůty a jasná odpovědnost za výsledky.
Co se dočtete dál
- Jak novela vyvažuje veřejné zájmy a potřeby podnikání a bydlení?
- Jak stát připraví přechod na novou stavební správu?
- Jak bude zajištěna odpovědnost a koordinace mezi institucemi?