Musíme stavět. Byty, školy, nemocnice, silnice, železnice, energetické zdroje, nové továrny, datová centra. Musíme stavět rychle a efektivně, protože bez probuzení výstavby nebude rychlejší hospodářský růst, vyšší produktivita a vyšší konkurenceschopnost naší ekonomiky.

Realita byla dlouhá léta úplně opačná. Místo výstavby jsme stagnovali, místo růstu spoléhali na setrvačnost. Umíme dlouho plánovat, ještě déle povolovat a nakonec se divíme, že byty jsou drahé, nedostupné a i strategické projekty postupují pomaleji, než naše ekonomika potřebuje. Proto je dobře, že dochází k reformě stavebního práva. Ke změně, jejímž výsledkem snad budou daleko předvídatelnější pravidla, kratší lhůty a jasná odpovědnost za výsledky.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak novela vyvažuje veřejné zájmy a potřeby podnikání a bydlení?
  • Jak stát připraví přechod na novou stavební správu?
  • Jak bude zajištěna odpovědnost a koordinace mezi institucemi?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.