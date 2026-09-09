Nabídková cena hypoték se na začátku září podle Swiss Life Hypoindexu vyšplhala na průměrných 5,51 procenta, což je nejvíc od léta 2024. Zdražování dlouhodobých půjček nedávno potvrdil i údaj o průměrné úrokové sazbě realizovaných hypoték, která podle ČBA Hypomonitor v červenci stoupla na 4,9 procenta. Zkrátka vše potvrzuje, že cena peněz roste, a ani předpokládané podzimní nabídky a konkurenční boj s tímto trendem nezamávají.
Geopolitická situace, stejně jako strmé zadlužování Česka vedou k prudkému růstu dlouhodobých úrokových sazeb na finančních trzích, který se nutně promítá i do cen hypoték. Co to znamená pro vývoj cen bytů?
Co se dočtete dál
- Jak dlouhodobé úrokové sazby ovlivňují ceny hypoték.
- Jak dražší peníze promění poptávku v metropolích.
- Proč nabídka bytů stále nezaostává za poptávkou.