Když škrtnete deset procent, může to mít různé důsledky. Kupříkladu, když si místo deseti piv dáte devět, tak to ani nepoznáte. Když ale někam přijdete v kalhotách kratších o deset centimetrů, jste okamžitě za blbce. Tento prostý, empiricky snadno ověřitelný fakt bohužel nevzali do úvahy Andrej Babiš a jeho vedoucí Tunde Barta, když nařídili všem ministrům propustit v jejich resortech deset procent zaměstnanců.
Bez přehánění se dá říci, že jde o jednu z největších tupostí v dějinách české státní správy.
Co se dočtete dál
- Proč Andreje Babiše najednou napadlo škrtat deset procent zaměstnanců státu?
- Proč je hezky vypadající záměr totálně ujetý?
- Jak by to vypadalo, kdyby přístup „deset procent, o nic nejde“ Babiš uplatnil na sebe?