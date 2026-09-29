Když škrtnete deset procent, může to mít různé důsledky. Kupříkladu, když si místo deseti piv dáte devět, tak to ani nepoznáte. Když ale někam přijdete v kalhotách kratších o deset centimetrů, jste okamžitě za blbce. Tento prostý, empiricky snadno ověřitelný fakt bohužel nevzali do úvahy Andrej Babiš a jeho vedoucí Tunde Barta, když nařídili všem ministrům propustit v jejich resortech deset procent zaměstnanců.

Bez přehánění se dá říci, že jde o jednu z největších tupostí v dějinách české státní správy.

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Co se dočtete dál

  • Proč Andreje Babiše najednou napadlo škrtat deset procent zaměstnanců státu?
  • Proč je hezky vypadající záměr totálně ujetý?
  • Jak by to vypadalo, kdyby přístup „deset procent, o nic nejde“ Babiš uplatnil na sebe?

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