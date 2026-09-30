Lidé budou pracovat do 65 až 70 v plném zdraví, pak dožijí doma či na chaloupce v péči svých dětí a vnuků. Ideální představa poslední třetiny života, jak ji prezentují politici, když hovoří o prodlužování věku odchodu do důchodu, případně o tom, jak skvěle funguje české zdravotnictví a sociální péče.
Realita je podstatně chmurnější. Podle analýzy ministerstva práce a sociálních věcí každý druhý senior v předdůchodovém věku nepracuje. Nejčastějšími důvody jsou nedostatek pracovních příležitostí, zdravotní problémy nebo péče o blízké. Optimismus nepřináší ani údaje o zdraví. Podle Českého statistického úřadu se zdravá délka života dlouhodobě drží kolem 62 let, zatímco celková délka života se prodlužuje. Výsledek? Čechům na konci života průměrně chybí přibližně 10 let prožitých v plném zdraví.
Co se dočtete dál
- Jak se liší ideální představa stáří s aktuálním stavem?
- Které oblasti jsou nejvíc podceněné?
- Kde bude zapotřebí výrazný zásah politiků?