Strach z toho, že mozek přestane fungovat, patří k nejsilnějším zdravotním obavám moderní doby. Podle průzkumů z toho mají lidé strach dokonce více než z rakoviny. Ačkoliv si mnozí myslí, že úpadek kognitivních funkcí je nevyhnutelnou daní za stáří, vědecké kapacity i praktici v oblasti tréninku mozku se shodují na opaku: až 45 procent případů demence souvisí s ovlivnitelnými faktory životního stylu. Klíčem k dlouhověkosti není jedna zázračná pilulka, ale hned několik základních kroků. Světoví neurologové i tuzemští experti popisují jejich recepty k dlouhému mentálnímu zdraví. 

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Co se dočtete dál

  • Lidé nakupují drahé doplňky stravy, experti ale poukazují jiným směrem.
  • Jedním z šesti kroků ke zdravému mozku je podle nich sport.
  • Co dalšího ochrání mozek před úpadkem.

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