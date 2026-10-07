Sazby hypoték pokračují v pozvolném růstu. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů v září vzrostl na 5,13 procenta a od začátku roku se zvýšil o 0,58 procentního bodu. Rostoucí sazby se promítnou do rozhodnutí zájemců o novou hypotéku, ale i těch, kterým v následujících měsících končí fixace u stávajících úvěrů – zejména těch z roku 2021.
Růst sazeb ale neukazuje celý kontext. Nemovitosti nadále zůstávají vysoce atraktivní komoditou, ať už za účelem vlastního bydlení nebo investice. Data z průzkumu, který pro Broker Consulting zpracoval Ipsos, dokládají, že potřeba vlastního bydlení ovlivňuje způsob nakládání s majetkem v rámci rodin. Prostředky, které by původně byly předány až v rámci dědictví, teď rodiče využívají k tomu, aby dětem pomohli k vlastnímu bydlení. Podobnou formu pomoci už řešilo 32 procent rodičů a dalších 35 procent ji očekává v budoucnu. Nejedná se přitom jen o úspory, ale také o převod majetku, využití nemovitosti jako zajištění nebo její prodej.
V takových případech je klíčové, aby pomoc zůstala v souladu s dlouhodobým finančním plánem rodičů – třeba z pohledu rezerv a zabezpečení na stáří. Typickým příkladem je prodej nemovitosti s cílem uvolnit prostředky pro bydlení potomků. Při prodeji bývá chybou špatně nastavená cena a nedostatečná příprava. Prodávající se často dívají na vývoj trhu několik let zpětně a očekávají cenu, která neodpovídá dnešní nabídce, poptávce, lokalitě ani stavu nemovitosti. Dokládají to i data. Podle Broker Consulting REALIndexu se za poslední čtvrtletí nemovitosti prodávaly v průměru o 5,1 procenta levněji než jejich původní nabídková cena v době zveřejnění inzerátu.
Důležité je i načasování. Pokud má rodina jednu nemovitost prodat a jinou koupit, musí současně řešit financování, právní stav, zástavy, termíny podpisů i zápisy do katastru. Čím více kroků řeší narychlo, tím větší prostor vzniká pro chybu. Smyslem mezigenerační podpory by nemělo být jen převést co nejvíce prostředků v co nejkratším čase. Podstatné je rozhodnout, kdy má rodinný majetek největší užitek a jakou formu pomoci si rodina může dovolit. Dlouhodobý finanční plán by měl počítat i s tím, kdy a jak může majetek pomoci dětem, aniž by tím rodiče oslabili vlastní finanční jistotu.
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