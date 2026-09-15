Půjčíme si na to či ono a zaplatí to budoucí generace. Přístup kabinetu Andreje Babiše navazuje na posledních mnoho let deficitní fiskální politiky, jejímž vedlejším důsledkem je růst ceny, kterou Česko platí za svoje dluhy.
A ta v posledních týdnech doslova explodovala – aktuálně se výnosy desetiletých vládních dluhopisů obchodují kolem 5,3 procenta. Je to nejvyšší hodnota od podzimu roku 2022, kdy centrální banka musela reagovat na rychlý růst inflace stejně rychlým zvyšováním úrokových sazeb. Za poslední měsíc vzrostl český výnos zhruba o 0,47 procentního bodu.
Ještě na začátku roku 2021 si Česko půjčovalo za 1,2 procenta.
Co se dočtete dál
- Jak se zvýšily výnosy desetiletých státních dluhopisů a co je pohání?
- Jak deficitní fiskální politika kabinetu ovlivňuje cenu českého dluhu?
- Jak absence eura zvyšuje rizikovou přirážku v porovnání s okolními zeměmi?