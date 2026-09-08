Na tuzemském hypotečním trhu je letos živo a vypadá to, že by se z hlediska celkového objemu i počtu sjednaných úvěrů tento rok mohl stát druhým nejúspěšnějším v historii. Jen za prvních sedm měsíců roku banky a stavební spořitelny poskytly přes 74,5 tisíce hypoték v hodnotě 334,5 miliardy korun. Meziročně jde o nárůsty o více než třicet, respektive padesát procent.
Zatímco objem roste kvůli dražším nemovitostem, u počtu smluv se projevuje obrovský zájem o nové úvěry. Ten ještě posiluje efekt vyššího refinancování, kdy letos končí fixace levnějších úrokových sazeb desítkám tisíc domácností. Ty mezi bankami hledají nejvýhodnější nabídku, aby se jim jejich měsíční splátka zvýšila co nejméně. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby na trhu spíše porostou, se ale skokovému navýšení o jednotky tisíc korun stejně nevyhnou.
Jak v prostředí těchto vyšších sazeb a neustále se zvyšujících cen nemovitostí vypadá typický žadatel o hypotéku v Praze i celém Česku? HN zjišťovaly podrobnosti u největších tuzemských hypotečních bank.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá typický klient v Česku a v Praze dle věku či nutné výše čistého měsíčního příjmu.
- Kolik musí mít žadatel o hypotéku našetřeno z vlastních peněz, aby dosáhl na průměrnou hypotéku.
- Jak se budou dál vyvíjet hypoteční úrokové sazby a co to udělá s dostupností bydlení v Česku.