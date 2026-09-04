Tři sta, čtyři sta i více set tisíc korun za metr čtvereční v širším centru Prahy není u nových bytových projektů žádnou výjimkou. Průměrná nabídková cena u nových bytů v celém městě se podle analýzy developerských společností Central Group, Skanska Residential a Trigema vyšplhala v druhém čtvrtletí na skoro 188 tisíc korun za metr čtvereční.
Na nové projekty se postupně dotahuje i cena starší zástavby. Podle serveru Valuo pražská realizovaná cena dosáhla v červenci 152,3 tisíce korun za metr čtvereční.
Podle statistiky společnosti Flatzone, která zahrnuje jak developerské projekty, tak i „second hand“, v Praze transakční cena v druhém čtvrtletí přesáhla 165 tisíc korun za metr čtvereční.
Platí, že růst cen v hlavním městě zpomaluje, ovšem na vysoké hladině. Pozornost kupujících se přesouvá do menších měst (do 50 tisíc obyvatel), regionů, které jsou dostupnější. Tady ovšem cena roste více než desetiprocentním tempem – na současných 58,5 tisíce korun za metr čtvereční, přičemž na začátku roku 2025 to bylo 49,6 tisíce.
Babišovi spojenci se „lekli“ obřího schodku. Chtějí škrtat armádě i velkým dopravním stavbám
Podle poslední zprávy o finanční stabilitě České národní banky má růst cen rezidencí postupně slábnout. „K dlouhodobým průměrům se však navrátí až ve druhé polovině roku 2027,“ uvedla centrální banka v pravidelné analýze.
I když se zdá, že poslední týdny přinesly na trh nemovitostí určité zklidnění (a prázdniny, kdy se obecně nic moc neděje, tomu bezpochyby napomohly), objevila se řada nových vlivů, které budou určovat ceny bytů nejen v druhé polovině letošního roku, ale hlavně v roce 2027.
Co se všechno bude dít a jak to dopadne na trh bytů? Pokud bychom chtěli ty nejdůležitější věci shrnout do jedné věty, potom to je státní rozpočet, nový stavební zákon, regulace České národní banky a konečně také válečné události ve všech možných koutech světa.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjejí ceny bytů napříč republikou.
- Co bude mít největší vliv na cenu nemovitostí v následujících měsících.
- Jak se změní podmínky v roce 2027.