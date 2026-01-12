V prvních týdnech nového roku docházelo na pražských úřadech vyřizujících parkovací oprávnění řidičů ke zmatkům. Radní slíbili majitelům elektroaut, kteří od roku 2026 musí nově za parkování platit, že budou moci využívat roční celoměstský tarif. Díky němu měli parkovat bez omezení, tedy bez ohledu na své bydliště a typ zóny. Na začátku ledna ale tarif překvapivě platit nezačal, majitelé elektroaut ho tak po úřednících chtěli marně. Radní ho totiž schválili až na pondělním jednání v tomto týdnu.
Novinka vejde v platnost po zveřejnění upraveného nařízení ve sbírce právních předpisů. Kdy to bude? Podle vyjádření náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti) pro ČTK město počítá s účinností opatření od 1. března. Technická správa komunikací ho totiž musí zavést do praxe a nasadit do systému zón placeného stání.
„Start od 1. ledna byl ideální variantou, ale kvůli problematickému právnímu ošetření, kdo by mohl tarif využívat, se nám protáhly diskuse,“ sdělil už dříve HN Beránek.
Roční tarif vyjde na 24 tisíc korun a platit bude jen pro Pražany a firmy sídlící v hlavním městě. To byl a stále je podle některých radních problém, protože tarif určený čistě pro obyvatele metropole může znevýhodnit například Středočechy, kteří denně dojíždí do hlavního města za prací a na tarif nebudou mít nárok. Už na červnovém jednání odboru dopravy zazněly hlasy, že by magistrát mohl čelit žalobám kvůli diskriminaci a následné soudy by prohrál.
Podle webu Čistá doprava je ve Středočeském kraji, odkud lidé za prací do Prahy dojíždějí nejvíce, registrováno 8000 vozidel na elektrický pohon. V Praze je pak 16 300 osobních elektroaut, tedy zhruba 1,5 procenta všech vozů, a přes 1200 elektrických dodávek.
Jak pražští radní došli k částce 24 tisíc za rok? „Porovnávali jsme ceny v parkovacích domech. Ty se v Praze běžně pohybují kolem dvou tisíc korun za měsíc, proto jsme částku vynásobili dvanácti,“ řekl už na červnovém jednání pražského výboru pro dopravu zastupitel Martin Sedeke (ODS).
Majitelé elektroaut začali za stání v zónách platit po deseti letech. Mají oproti řidičům klasických aut 50procentní slevu jak v zóně svého bydliště, tak i v těch návštěvnických, kde platí hodinovou sazbu. Skončila jim tak ale výhoda bezplatného parkování po celé Praze bez ohledu na typ zóny či jejich bydliště, tu jim má nahradit právě celoměstský tarif. Řidiči plug-in hybridních vozů od ledna ztratili jakoukoliv výhodu a platí stejně jako řidiči klasických aut.
Na pondělním jednání rady hlavního města se toho ale řešilo víc. Radní například schválili, že od roku 2030 budou moci jako taxíky jezdit pouze elektroauta. Od srpna příštího roku pak budou muset vozy taxi splňovat emisní normu Euro 6d, která je přísnější verzí standardů EU ke snižování množství emisí vypouštěných z výfuků aut. O vyhlášce ale ještě budou hlasovat pražští zastupitelé.
Radním se nelíbí, jak počet vozů v Praze roste. Zatímco v roce 2010 bylo v Praze kolem dvou tisíc taxíků, v roce 2024 už to bylo kolem šestnácti tisíc. „Tento nárůst neodpovídá růstu populace ani objemu turismu, ale je důsledkem rozvoje využívání mobilních aplikací/platforem typu Uber nebo Bolt k nabízení taxislužby,“ uvádí důvodová zpráva ke schválenému usnesení. Proti návrhu se už nyní ale ozývají kritici z řad opozice, zejména z ANO.
Kromě toho také radní schválili, že v pražských ulicích v následujících letech vyroste 1500 pomalých dobíječek pro elektroauta. Vyjde to bezmála na půl miliardy korun s DPH, zhruba 205 milionů korun plánuje město získat z evropských dotací.
